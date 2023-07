Ucraina: Coldiretti, nei porti bombardati 19 miliardi di chili di grano per i poveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cibo non può essere un'arma di ricatto ed è per questo che l'Italia promuove un nuovo modello di cooperazione che vede anche il diretto coinvolgimento delle imprese come partner centrali con la fornitura di macchinari, tecnologia, sementi e conoscenze ma anche prodotti alimentari di base mettendo a disposizione una cultura agroalimentare unica al mondo. "L'obiettivo è esportare un modello di sviluppo che punti sulla valorizzazione delle realtà locali, sfruttando le potenzialità dell'impresa familiare e sostenendo così i piccoli produttori del Sud del mondo, minacciati dalla distorsione nei sistemi di produzione e distribuzione degli alimenti che favorisce l'accaparramento delle terre e provoca la fuga dalle campagne verso i Paesi più ricchi dove spesso li attendono la sofferenza e l'emarginazione" ha sottolineato il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini nel precisare che "è importante favorire filiere di prodotti locali destinati a soddisfare il fabbisogno alimentare del territorio anche attraverso la creazione di mercati contadini a chilometri zero secondo il modello promosso da Campagna Amica con la World Farmers Market Coalition". (Com)