- In occasione della Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani "propongo una commissione d'indagine sulle condizioni dei lavoratori agricoli nei campi in particolare in provincia di Latina, i dati di Save the Children sono preoccupanti". Lo scrive su Twitter il consigliere di Azione alla Regione Lazio, Alessio D'Amato. Lo riferisce una nota. (Rer)