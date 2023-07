Mar Nero: Zelensky, importante l’appello del Papa a Mosca per ripristino dell’accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito "importante" l’appello fatto da papa Francesco alla Russia affinché ripristini l’accordo sul grano. “La reazione dei leader religiosi mondiali al terrore missilistico russo e alla distruzione dei prodotti agricoli ucraini è estremamente importante per proteggere il mondo intero, e in particolare i popoli dell'Africa e dell'Asia, che soffrono maggiormente la minaccia della fame, da una crisi alimentare”, ha detto Zelensky. “L'Ucraina è e resterà garante della sicurezza alimentare mondiale. La cosa fondamentale ora è fermare il terrore russo e attuare pienamente la formula di pace”, ha scritto il capo dello Stato ucraino in un messaggio su Twitter. (Kiu)