Sahara occidentale: Repubblica Dominicana riconosce la sovranità del Marocco

- Il ministero degli Esteri del Marocco ha dichiarato che il capo della diplomazia della Repubblica Dominicana, Roberto Alvarez, ha inviato un messaggio all’omologo marocchino, Nasser Bourita, confermando che Santa Domingo riconosce la sovranità marocchina sul Sahara occidentale. In una nota, il dicastero di Rabat ha inoltre affermato che la Repubblica Dominicana intende aprire un consolato nella città di Dakhla, situata nel territorio conteso del Sahara occidentale e attualmente controllata dal Regno. Vale la pena ricordare che anche lo Stato di Israele sta valutando la possibilità di aprire un consolato a Dakhla. Lo status di questa ex colonia spagnola, considerata dalle Nazioni Unite “territorio non autonomo”, contrappone il Marocco agli indipendentisti saharawi del Fronte Polisario, sostenuti dall'Algeria, sin dagli anni ’70. Rabat, che controlla quasi l’80 per cento di questo territorio, sostiene un piano di autonomia delle cosiddette "province meridionali" sotto la sua sovranità. Il Polisario chiede invece un referendum di autodeterminazione sotto l’egida dell’Onu. (Mar)