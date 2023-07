Reddito cittadinanza: Fratoianni (Verdi Sinistra), governo non dà risposte crisi sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo un'estate calda per il clima che esplode, nonostante quello che dicono i climafreghisti. Ma vedo anche la crisi sociale che continua a mordere. Hanno voglia a dire che c'è la crescita del Pil e dell'occupazione. Dietro i dati c'è l'aumento di lavoro precario e povero, di lavoretti. Una larga parte della società fa fatica e il governo non dà risposte. Lo si è visto sul salario minimo, lo si vede da questa gestione indecente della cancellazione del reddito di cittadinanza". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "A decine di migliaia di famiglie che sopravvivevano in maniera dignitosa col reddito di cittadinanza è stato comunicato che non l'avranno più via sms - prosegue il leader di SI - una cosa schifosa, che dimostra tutta l'arroganza, l'assenza di empatia, di questa destra. Nel sms si dice 'in attesa di un'eventuale presa in carico dei servizi sociali', alimentando il rischio di aggressioni ai servizi sociali, già oggetto di tagli e penalizzazioni. Cito il fondo per la morosità incolpevole: svuotato. In sostanza la destra cosa sta dicendo - conclude Fratoianni - a queste persone? 'Siete poveri, la colpa è vostra. Arrangiatevi. Lo ripeto: una cosa schifosa".(Rin)