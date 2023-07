Spagna: Diaz (Sumar), fiduciosa che JxCat sostenga governo progressista ma negoziato è difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader delle piattaforma spagnola di sinistra Sumar, Yolanda Diaz, si è detto "fiduciosa" di convincere Uniti per la Catalogna (JxCat) a sostenere il "governo progressista" per l'investitura di Pedro Sanchez, pur riconoscendo che sarà un negoziato "difficile". A questo proposito, la ministra del Lavoro ha sottolineato che i limiti al dialogo con la formazione indipendentista sono "il quadro costituzionale, legislativo e democratico". "La cosa peggiore che potrebbe accadere alla Spagna è avere un governo con Santiago Abascal (leader di Vox) come vicepresidente. La cosa peggiore che sarebbe accaduta alla Catalogna è proprio quel governo", ha aggiunto Diaz, ribadendo di "non avere alcun dubbio" sul fatto che continuerà a esserci un governo di coalizione. "Le elezioni hanno chiarito due cose: le politiche del governo progressista sono state convalidate e i cittadini del nostro Paese vogliono continuare ad andare avanti. Abbiamo un Paese che vuole più democrazia e più diritti", ha affermato. Per quanto riguarda il suo ruolo in un ipotetico futuro governo, Diaz ha detto che non spetta a lei prendere la decisione di essere vicepresidente e che tutto si risolverà nei negoziati. "Sumar avrà un ruolo importante, ma io devo avere questa conversazione e ci sto già lavorando con il presidente del governo, Pedro Sanchez", ha commentato. (Spm)