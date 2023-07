Bologna: Piantedosi, vicinanza a famiglia di Vittorio Prodi, è stato un grande uomo delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittorio Prodi "è stato un grande uomo delle istituzioni che, nella veste di Presidente della provincia e poi in quella di eurodeputato, ha rappresentato un solido ed attento un punto di riferimento per tutta la comunità bolognese. Nella mia esperienza alla prefettura di Bologna ho avuto modo di apprezzare il suo tratto di profonda umanità, la sua attenta cura dell’interesse pubblico e dei suoi concittadini, a cui ha ispirato tutte le scelte compiute nel suo percorso politico. Oggi Bologna piange la scomparsa di un uomo che per sempre rimarrà nella memoria della città. Sono vicino a tutta la sua famiglia”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.(Rin)