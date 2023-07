Reddito cittadinanza: Battaglia (Pd), governo stanzi risorse per servizi sociali comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione del Reddito di cittadinanza "non è solo una scelta politica scellerata in un momento difficile per il Paese, ma solo nella nostra città lascia senza alcuna fonte di sostentamento circa il 7 per cento delle famiglie. La comunicazione via sms resta una vergogna, ma ancor più lo è scaricare sui Comuni la responsabilità morale e sociale di dare risposte a queste famiglie senza alcun finanziamento aggiuntivo di contrasto alla povertà". Lo dichiara in una nota la presidente della commissione Lavoro di Roma, Erica Battaglia del Pd. "Scaricare tutto sull'assistenza sociale dei Comuni, in pieno agosto e senza alcun fondo, mostra quanto crudele sia stata la scelta di revoca del Reddito di cittadinanza- aggiunge - . La povertà non è una scelta e a oggi dal governo non abbiamo nessun segnale che indichi un lavoro di rimozione delle cause della stessa. La destra fa la destra. Ha un volto chiaro e non è quello che aiuta le persone con maggiori difficoltà". (Com)