Vaticano: Papa, da mercoledì sarò in Portogallo per Giornata mondiale gioventù

- Papa Francesco, al termine dell'Angelus, ricorda il suo imminente viaggio in Portogallo in occasione della Giornata mondiale della gioventù (Gmg). "Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nel mio viaggio in Portogallo che compirò a partire da mercoledì prossimo in occasione della Giornata mondiale della gioventù – dice il Pontefice – In tantissimi sperimenteranno la gioia dell'incontro con Dio e con i fratelli guidati dalla Vergine Maria. A Lei, stella luminosa del cammino cristiano, tanto venerata in Portogallo, affido i pellegrini e tutti i giovani del mondo", conclude il Papa. (Civ)