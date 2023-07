Libano: scontri nel campo profughi palestinese di Ain al Hilweh, un morto e sei feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno un morto e sei feriti, incuso un generale del gruppo palestinese Al Fatah, il bilancio degli scontri scoppiati oggi nel campo profughi di Ain al Hilweh, il più grande del Libano dove vivono oltre 50 mila persone. Secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jeur”, che cita fonti palestinesi, un esponente del gruppo islamista salafita al Shabab al Muslim è stato ucciso. Tra i feriti vi sarebbero anche il generale di brigata di Al Fatah, Abu Ashraf al Armoushi, e tre dei suoi accompagnatori. L’agenzia di stampa libanese “Nna” riferisce in particolare di un “agguato per assassinare un militante islamista”, seguito da violenti scontri armati tra formazioni salafite e miliziani di Al Fatah, con l'uso si armi leggere e lanciarazzi. Il fatto sarebbe avvenuto nel quartiere Al Basateen del campo profughi situato nei pressi della città portuale di Sidone. Vale la pena ricordare che un membro di Al Fatah era morto due mesi in scontri simili, avvenuti sempre nello stesso campo profughi al di fuori del controllo del governo. (Lib)