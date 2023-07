Migranti: Guardia costiera smentisce presenza suoi elicotteri prima del naufragio di Cutro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla notizia rilanciata questa mattina da alcune testate giornalistiche, riguardante la presunta presenza in volo il giorno 25 febbraio di un elicottero della Guardia costiera italiana, in prossimità del barcone successivamente naufragato a Cutro la mattina del 26 febbraio, si smentisce - come risulta dagli ordini di volo delle basi aeree della Guardia costiera - che ci fossero in volo elicotteri della Guardia costiera italiana, così come invece riportato dalle testimonianze citate dagli stessi quotidiani nazionali. E' quanto si legge in una nota della Guardia costiera. (Com)