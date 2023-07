Russia: Putin, la flotta russa si oppone al nemico come una fortezza inespugnabile - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Più di una volta nella sua storia la flotta russa si è opposta al nemico come una fortezza inespugnabile. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in occasione della parata per la giornata della marina militare a San Pietroburgo. Alla parata di quest’anno hanno preso parte 45 navi e sottomarini, oltre a circa tremila appartenenti alle forze armate. Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni leader e capi delegazione dei Paesi africani che sono stati presenti al summit Russia-Africa conclusosi venerdì scorso. “La nostra marina è stata e continua ad essere guardiana indistruttibile dei confini della patria, del suo orgoglio e della sua gloria. Per questo motivo, le celebrazioni in suo onore sono compiute da tutta la Russia, da tutto il suo popolo”, ha detto il capo dello Stato. “Oggi onoriamo gli equipaggi coraggiosi di navi e sottomarini, i piloti dell’aeronautica navale, il personale di terra, i coraggiosi soldati delle truppe costiere e i nostri arditi marinai”, ha aggiunto Putin. “La dura vita quotidiana al largo richiede un’elevata responsabilità, professionalità e determinazione. Pronti a combattere alla pari con gli elementi del mare, conoscete la forza dell’unità”, ha continuato il presidente russo. Nel suo discorso, Putin ha annunciato che quest’anno la marina militare russa otterrà 30 nuove navi di classi varie. Mosca sta “aumentando la potenza della sua flotta in modo consistente”, ha dichiarato. (Res)