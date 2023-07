Serbia-Uganda: presidente Museveni in visita a Belgrado "per rinnovare la cooperazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ugandese Yoweri Museveni è in visita a Belgrado per rinnovare la cooperazione bilaterale. Lo ha dichiarato lui stesso nella capitale serba, dove ha incontrato il suo omologo Aleksandar Vucic. Serbia e Iugoslavia non sono sconosciute all’Uganda – ha detto Museveni – è negli anni Cinquanta e Sessanta i due Paesi avevano eccellenti relazioni. “Sfortunatamente, a causa di problemi interni, i contatti si sono ridotti, ma sono contento che (la Serbia) sia un Paese stabile e in via di sviluppo e sono qui per rinnovare la nostra cooperazione”, ha dichiarato il capo dello Stato ugandese. Vucic ha riferito di essere stato invitato da Museveni a Kampala per partecipare a una riunione del Movimento dei Paesi non allineati l’anno prossimo. L’Uganda è una nazione con “un’enorme potenziale” e che avrà oltre 100 milioni di abitanti nel 2050, ha affermato il presidente serbo. “Sono grato a Museveni del fatto che l’Uganda sostenga l’integrità territoriale e la sovranità della Serbia in tutte le istituzioni internazionali, cosa che facciamo anche noi con l’Uganda”, ha spiegato Vucic. Una delegazione da Belgrado guidata da “almeno un ministro” andrà in visita in Uganda prima della fine di agosto per discutere del miglioramento della cooperazione in agricoltura e difesa. “Spero che entro la fine dell’anno prossimo ci sarà un collegamento aereo diretto tra Belgrado e Kampala”, ha aggiunto Vucic. (Seb)