Bangladesh: disordini a Dacca, aperte undici inchieste e arrestate 149 persone

- La polizia metropolitana di Dacca ha aperto undici inchieste a carico di 469 membri e attivisti del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), la principale forza di opposizione, 149 dei quali sono stati arrestati, per i disordini avvenuti ieri. Lo ha reso noto il vicecommissario della polizia della capitale, Faruque Hossain, precisando che sette i commissariati stanno indagando su diverse ipotesi di reato, dall’assembramento illegale al turbamento dell’ordine pubblico, dall’aggressione alla polizia con l’intento di uccidere al vandalismo e incendio di veicoli pubblici. Ai fatti di ieri ha accennato anche la prima ministra, Sheikh Hasina, che intervenendo a una cerimonia pubblica ha dichiarato: “Abbiamo di nuovo assistito alla scena terribile della violenza incendiaria scatenata da loro”. Il suo partito, la Lega popolare bengalese (Al, Lega Awami), ha organizzato per oggi delle manifestazioni nel Paese, mentre il Bnp le ha annunciate per domani. (segue) (Inn)