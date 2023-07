Bangladesh: disordini a Dacca, aperte undici inchieste e arrestate 149 persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bnp contesta le politiche della premier Hasina e ha formulato un decalogo di richieste in vista delle prossime elezioni: innanzitutto, le dimissioni del governo in carica, lo scioglimento dell’attuale parlamento (in cui la Lega popolare bengalese ha la maggioranza assoluta) e l’insediamento di un esecutivo ad interim incaricato di formare una commissione elettorale neutrale. Il partito, poi, chiede l’annullamento delle condanne giudiziarie a carico della sua presidente, Khaleda Zia, e di altri dirigenti e attivisti, nonché l’abrogazione di alcune leggi: quelle sulla sicurezza digitale, sull’antiterrorismo e sui poteri speciali. (segue) (Inn)