Ciampino: Arpa Lazio, primi rilievi dopo incendio, inquinanti nell'aria nella norma

- L'Arpa Lazio ha svolto i primi rilievi sulla qualità dell'aria nella zona di Ciampino interessata ieri da un grave incendio in un impianto di stoccaggio dei rifiuti, dove hanno bruciato per tutto il giorno mobilio dismesso e materassi. I risultati delle due centraline, una a Cnecittà e una posizionata nei pressi del rogo, hanno rilevato per la giornata di ieri, 29 luglio valori di Pm10 ben inferiori al limite di 50 microgrammi per metro cubo. Nella prima centralina, a circa 1,6 chilometri in linea d'aria a nord dell'incendio, il valore rilevato è 19 microgrammi per metro cubo. Nella seconda centralina, a 9 chilometri a nord ovest dal rogo, collocata a Cinecittà, il valore rilevato è di 18 microgrammi per metro cubo. La Asl Roma 6, nel frattempo, nella serata di ieri ha invitato la cittadinanza a fare attenzione agli impianti di climatizzazione, che potrebbero portare in casa residui tossici rimasti nell'aria, e ha invitato a lavare bene frutta e verdura di produzione propria nel quadrante del rogo, i cui fumi si sono spostati fino ai Castelli romani e al litorale di Ardea. (Rer)