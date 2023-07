Reddito cittadinanza: Bonafoni (Pd), con taglio governo innesca bomba sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd e consigliera alla Regione Lazio, commenta in una nota i tagli al Reddito di cittadinanza: "Solo un governo feroce e nemico dei poveri poteva innescare una bomba sociale con un sms, buttandola contro un esercito di persone incapienti. È successo davvero: la farsa di celebrare un consiglio dei ministri il giorno della festa dei lavoratori si tramuta in tragedia, con una comunicazione fredda e liquidatoria che sta gettando nel panico non solo donne e uomini, ma anche i Comuni, vittime collaterali dello scellerato provvedimento del governo. Il governo corra ora e metta riparo ai suoi danni". (Rer)