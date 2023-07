Reddito cittadinanza: Ronzulli (FI), sinistra ipocrita, si sapeva della modifica da otto mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come diceva Montanelli: ‘La sinistra ama talmente i poveri che quando va al potere li aumenta di numero’. Poi è condannata all’opposizione e trova improvvisamente la risposta a tutti quei problemi che non solo non ha saputo risolvere, ma ha addirittura creato". Lo afferma, la presidente dei senatori di forza Italia, Licia Ronzulli. "La Schlein attacca la revisione del reddito di cittadinanza, parlando di ‘scelta brutale’, quando tutti sanno da otto mesi che l’assegno per gli occupabili sarebbe cessato ad agosto. Evidentemente, come chi ha percepito il reddito di cittadinanza senza mai alzarsi dal divano, le opposizioni hanno dormito fino a ieri e adesso si svegliano, cominciando a menare pugni nell’aria. Conte ha più volte accusato ‘di colpire i poveri’. Ma come? I grillini, quando erano al governo, non si erano affacciati al balcone di palazzo Chigi sostenendo di aver abolito la povertà? In realtà l’hanno aumentata, dando anche un duro colpo all’occupazione e ai conti dell’Italia. A noi, oggi - conclude - il compito di rimediare a questi disastri e a questa ipocrisia”. (Rin)