- Un impianto lavorativo a Senago è stato avvolto da un'ondata di fiamme e fumo nero, al momento sembra essere coinvolta una persona. Nel luogo dell'incendio sono subito intervenuti i vigili del fuoco dopo essere stati allarmati dai residenti del quartiere. L'incendio all'impianto di via togliatti palmiro sembra essere iniziato alle 13:40, ma non si conoscono ancora le cause. (Rem)