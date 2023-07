Israele-Arabia Saudita: media, Riad chiede “concessioni significative” ai palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornale riferisce che per stabilire relazioni diplomatiche, Israele dovrebbe promettere ufficialmente di non annettere mai la Cisgiordania (nell'accordo di normalizzazione del 2020 con gli Emirati Arabi Uniti, Netanyahu aveva accettato di rinviare la sua promessa di annessione fino al 2024); impegnarsi a non istituire ulteriori insediamenti o espandere i confini di quelli esistenti; un impegno a non legalizzare alcun avamposto illegale; e rinunciare ad alcuni territori palestinesi nell'area C della Cisgiordania, controllata da Israele in base agli accordi di Oslo. Altre richieste di Riad includono un patto di difesa reciproca con gli Stati Uniti, simile alla Nato, secondo cui se l'Arabia Saudita venisse attaccata, Washington sarebbe obbligata a difenderla. Molti funzionari statunitensi, riferisce il “New York Times”, sono refrattari all'idea di un tale accordo. Inoltre, Riad desidera sviluppare un programma nucleare civile, una richiesta a lungo osteggiata da Washington e da Israele. In cambio, gli Stati Uniti vorrebbero che Riad approvasse un pacchetto di aiuti senza precedenti alle istituzioni palestinesi in Cisgiordania, in un tentativo di contrastare le crescenti relazioni sino-saudite. (segue) (Res)