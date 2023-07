Israele-Arabia Saudita: media, Riad chiede “concessioni significative” ai palestinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha visitato l'Arabia Saudita due volte in meno di tre mesi e filtra “un cauto ottimismo” sui progressi nei colloqui. Venerdì 28 luglio, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando per la sua campagna di rielezione del 2024 in un evento nel Maine, ha detto che “c’è un riavvicinamento in corso” sul tema della normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita. Secondo il “New York Times”, tuttavia, Biden non ha ancora preso una decisione sul tema e la questione è talmente complessa che potrebbero volerci "mesi di negoziati" per arrivare a qualche passo in avanti. (Res)