Ucraina: l’Arabia Saudita ospiterà colloqui internazionali il 5 e 6 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ospiterà ad agosto dei colloqui internazionali sull'Ucraina a cui sono invitati, oltre ai leader di Kiev, gli stati occidentali e i principali paesi in via di sviluppo, tra cui India e Brasile. Lo riferisce il quotidiano statunitense “Wall Street Journal”. L'incontro porterà a Gedda il 5 e 6 agosto gli alti funzionari di circa 30 paesi, tra cui Indonesia, Egitto, Messico, Cile e Zambia. Non ci sarà invece la Federazione russa. Non è ancora chiaro quanti dei paesi invitati parteciperanno effettivamente agli incontri, che si prefiggono l’obiettivo di aumentare il sostegno internazionale in favore della pace. Regno Unito, Sudafrica, Polonia e Unione Europea hanno confermato la loro presenza, così come il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Il Cremlino, che rivendica l’annessione di circa un sesto dell'Ucraina, considererà possibili colloqui di pace con l'Ucraina solo se Kiev accetterà "le nuove realtà" territoriali. Da parte sua, Kiev afferma che i negoziati con la Russia saranno possibili solo dopo che Mosca ritirerà le sue truppe. (Res)