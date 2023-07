Maldive-Giappone: incontro ministri Esteri Shahid-Hayashi, focus su assistenza allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, in visita ufficiale a Malé, ha avuto oggi un colloquio con l’omologo delle Maldive, Abdulla Shahid, su “aree cruciali degli interessi bilaterali e multilaterali”. Lo riferisce il ministero degli Esteri maldiviano, aggiungendo che è stato convenuto di continuare a lavorare a stretto contatto su importanti questioni di comune interesse. Entrambi i ministri hanno ribadito il loro impegno a rafforzare ulteriormente il partenariato a livello bilaterale, attraverso la cooperazione economica e allo sviluppo, e a livello internazionale, lavorando insieme su questioni globali come il cambiamento climatico, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, la pace e la sicurezza. Shahid e Hayashi, inoltre, hanno assistito allo scambio di documenti relativi all’erogazione da parte di Tokyo di borse di studio per giovani maldiviani per un importo di 122 milioni di yen e all’esenzione dall’obbligo del visto per i passaporti diplomatici e ufficiali per un periodo di 90 giorni. (segue) (Inn)