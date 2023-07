Maldive-Giappone: incontro ministri Esteri Shahid-Hayashi, focus su assistenza allo sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shahid, si legge in un comunicato del suo dicastero, ha ringraziato il governo giapponese per la generosa assistenza fornita in quasi cinquant’anni di cooperazione, il cui simbolo è il progetto Seawall a Malé, una barriera frangiflutti. Il ministro ha citato anche il contributo all’espansione dei servizi educativi, allo sviluppo dell’industria della pesca e alla creazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni; il prestito di emergenza per la risposta alla crisi Covid-19 e la donazione di vaccini; la recente assistenza nel campo della sicurezza marittima. (segue) (Inn)