Maldive-Giappone: incontro ministri Esteri Shahid-Hayashi, focus su assistenza allo sviluppo (4)

- Nella stessa giornata Hayashi è stato ricevuto dal primo ministro Dinesh Gunawardena, col quale ha assistito a una cerimonia per lo scambio di note per il programma giapponese di borse di studio, e dal presidente, Ranil Wickremesinghe, che è anche titolare delle Finanze, con cui ha parlato soprattutto della ristrutturazione del debito di Colombo, sottolineando l’importanza di un processo trasparente e verificabile che coinvolga tutti i Paesi creditori. Il ministro giapponese, accompagnato da una delegazione di funzionari del suo dicastero, è stato precedentemente a Nuova Delhi, dove ha copresieduto con l’omologo dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, il 15mo dialogo strategico bilaterale. Dopo l’Asia meridionale, il suo viaggio, in programma fino al 4 agosto, proseguirà con tappe in tre Paesi africani: Sudafrica, Uganda e Etiopia. (Inn)