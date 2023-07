Regno Unito: Sunak dispone una revisione delle zone a traffico limitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Rishi Sunak, ha ordinato al dipartimento per i Trasporti di compiere una revisione delle zone a traffico limitato, dichiarandosi dalla parte degli autisti di mezzi a motore. In un’intervista al quotidiano “Sunday Telegraph”, il capo del governo ha ricordato che “una grande maggioranza delle persone nel Paese si sposta in auto e dall’auto dipende. Quando ho la fortuna di poter tornare a casa nello Yorkshire settentrionale è più rappresentativo di come la gran parte del Paese vive”. Le politiche “contro gli autisti” non tengono conto di come “le famiglie vivono le loro vite”, ha detto Sunak. (Rel)