Israele: Netanyahu annuncia progetto ferroviario da 27 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele costruirà una rete ferroviaria da 100 miliardi di shekel (27 miliardi di dollari) che collegherà le sue aree periferiche alla metropolitana di Tel Aviv e, in futuro, potrebbe fornire collegamenti via terra con l'Arabia Saudita. Lo ha detto oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Aprendo la riunione settimanale del gabinetto di governo, Netanyahu non ha menzionato la crisi costituzionale in atto nel Paese ormai da sette mesi. "Vorrei aggiungere che in futuro saremo anche in grado di trasportare merci su rotaia da Eilat al mar Mediterraneo e saremo anche in grado di collegare Israele in treno all'Arabia Saudita e alla penisola arabica", ha affermato il premier. (Res)