© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque colpi d'arma da fuoco e un'esplosione hanno spaventato, nella notte, i residenti di via Federico Turano in zona La Rustica. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno rinvenuto una bomba carta esplosa e cinque bossoli. Sono in corso le indagini. Non ci sarebbero danni a persone e cose. (Rer)