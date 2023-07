Vaticano: Papa, non chiudiamoci nella mediocrità di chi si accontenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico per l'Angelus, invita i presenti in piazza San Pietro "a non chiuderci nell'abitudinarietà, nella mediocrità di chi si accontenta, ma a ravvivare il desiderio: a coltivare sogni di bene, a cercare la novità del Signore, perché il Signore non è ripetitivo, sempre porta novità, sempre fa nuove le realtà della vita". Commentando il vangelo, il Papa parla del mercante protagonista della parabola odierna: "Si tratta di un mercante intraprendente, che non sta fermo ma esce di casa e si mette in cerca di perle preziose. Non dice: 'Mi bastano quelle che ho', ne cerca di più belle", sottolinea il Pontefice. (Civ)