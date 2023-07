Vaticano: Papa, non sprechiamo tempo in passatempi vuoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nel corso dell'Angelus, ricorda che Gesù "è la perla preziosa della vita, da cercare, trovare e far propria". Lo fa commentando il vangelo odierno che ha come protagonista un mercante che cerca una perla preziosa e, dopo averla trovata, vende tutto per acquistarla. "Ogni giorno, a casa, per strada, al lavoro, in vacanza, abbiamo la possibilità di scorgere del bene", ricorda il Pontefice che aggiunge: "Ed è importante saper trovare ciò che conta: allenarci a riconoscere le gemme preziose della vita e a distinguerle dalle cianfrusaglie". Il Papa lancia poi un ammonimento: "Non sprechiamo il tempo e la libertà per cose da niente, passatempi che ci lasciano vuoti dentro, mentre la vita ci offre ogni giorno la perla preziosa dell'incontro con Dio e con gli altri!". Francesco si sofferma sull'ultimo gesto del mercante: "Resosi conto del suo immenso valore, vende tutto, sacrifica ogni bene pur di averla – sottolinea Bergoglio – Cambia radicalmente l'inventario del suo magazzino; non c'è più niente se non quella perla: è la sua unica ricchezza, il senso del suo presente e del suo futuro. Anche questo è un invito per noi. Ma che cos'è questa perla per la quale si può rinunciare a tutto, quella di cui ci parla il Signore? È Lui stesso, Gesù! Lui è la perla preziosa della vita, da cercare, trovare e far propria. Vale la pena investire tutto su di Lui perché, quando si incontra Cristo, la vita cambia", conclude il Papa. (Civ)