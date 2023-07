Vaticano: Papa, trovare soluzione alla crisi in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco rivolge un appello per il Libano al termine dell'Angelus. "Il prossimo 4 agosto si conteranno tre anni dall'esplosione nel porto di Beirut – ricorda il Pontefice – Rinnovo la mia preghiera per le vittime e per le loro famiglie che sono alla ricerca di verità e giustizia. E auspico che la complessa crisi del Libano possa trovare una soluzione degna della storia e dei valori di quel popolo", conclude Francesco. (Civ)