Fisco: FI, pagamento delle imposte va posticipato

- “242 scadenze fiscali concentrate in 15 giorni e con termine ultimo il 31 luglio, alle quali si aggiungono tutti gli adempimenti della gestione modelli 730 con le 5 finestre temporali per l'invio delle dichiarazioni e la gestione di avvisi bonari, lettere di compliance e cartelle di pagamento inviate dall'amministrazione finanziaria in questi mesi. Un tale scenario impone uno slittamento del pagamento delle imposte al 21 di agosto per consentire ai contribuenti di avere più giorni a disposizione per rispettare questa giungla di adempimenti e agli studi professionali di lavorare più serenamente". Lo affermano il presidente di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, e il componente azzurro della commissione Finanze, Vito De Palma. "Una delle principali finalità della delega fiscale è proprio quella di semplificare l’attuale sistema e ribaltare il rapporto tra contribuente e fisco. Un rinvio tecnico delle attuali scadenze è perfettamente in linea con la finalità di questa riforma che giustamente il Parlamento approverà prima della pausa estiva”.(Rin)