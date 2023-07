Guidonia: gambizzato un 25enne, non è in pericolo di vita, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stava camminando su via Germania, a Guidonia Montecelio in provincia di Roma, quando - all'altezza del civico 18 - è stato preso alle gambe da un colpo di pistola. A far fuoco un uomo che si è allontanato velocemente. Il 25enne ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sandro Pertini di Roma e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, sono in corso le indagini in capo alla Tenenza di Tivoli. (Rer)