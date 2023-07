Fvg: Gava, subito sospensione mutui per imprese e famiglie che hanno subito danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prevedere la sospensione dei mutui anche per le imprese e le famiglie del Friuli Venezia Giulia colpite dai drammatici eventi atmosferici degli ultimi giorni”. È la richiesta che il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava ha formulato al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Il viceministro, che ha eri ha fatto ritorno dal G20 in India, si è mossa rapidamente alla luce delle eccezionali grandinate che hanno colpito la regione, in particolare la bassa udinese. In mattinata ha sentito il titolare del Mef, che si è reso disponibile a sentire già nelle prossime ore Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana. “A seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali - assicura Gava -. Nel frattempo, è necessario prevedere sin da ora misure di sostegno ulteriori”. Nei prossimi giorni il viceministro si recherà nelle aree che hanno subito maggiori danni. (Com)