Fiumicino: incendio in un supermercato, evacuate due palazzine a scopo precauzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio si è sviluppato alle 6 di stamattina in un supermercato a Fiumicino in via Florina 115 e sul posto sono a lavoro tre squadre dei vigili del fuoco. Per precauzione sono stati fatti evacuare i residenti di due palazzine di quattro piani soprastanti l'attività commerciale. L'incendio attualmente è sotto controllo ma proseguono le verifiche ed i controlli per la messa in sicurezza dell'area e degli appartamenti. Sul posto sono presenti il 118 e la polizia locale. (Rer)