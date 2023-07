Usa: vicesegretaria di Stato Nuland partita per Sudafrica, poi tappe in Costa d’Avorio e Rdc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato e sottosegretaria per gli affari politici degli Stati Uniti, Victoria Nuland, ha intrapreso un viaggio che la porterà in tre Paesi africani: Sudafrica, Costa d’Avorio e Repubblica Democratica del Congo (dal 29 luglio al 4 agosto). Nella prima tappa Nuland sarà alla guida della delegazione che parteciperà al Gruppo di lavoro Usa-Sudafrica sulle questioni africane e globali (Wgagi) e incontrerà esponenti del governo sudafricano e rappresentanti del settore energetico. In Costa d’Avorio, incontrerà la leadership ivoriana per discutere della pace e della sicurezza nella regione, di cooperazione economica e di sostegno alla governance democratica. Infine, in Congo, Nuland ha in programma incontri con leader di governo per discutere del sostegno Usa a elezioni libere ed eque; della pace e della sicurezza nella parte orientale del Paese; di assistenza umanitaria, prosperità economica e istituzioni democratiche.(Was)