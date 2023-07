Regno Unito: autorità infrastrutture, linea ad alta velocità Hs2 è “irrealizzabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità per infrastrutture e progetti (Ipa) del Regno Unito ha classificato come “irrealizzabile” la pianificata costruzione della linea ad alta velocità Hs2, destinata a collegare Londra con l’Inghilterra centrale e settentrionale. Nel suo rapporto annuale sui grandi progetti, l’autorità di controllo ha attribuito un’allerta rossa alle prime due fasi del piano, relative rispettivamente alla tratta tra Londra e Birmingham e a quella in direzione di Crewe. “L’esecuzione del progetto appare irrealizzabile” perché ci sono problemi relativi “alla definizione del progetto, al programma dei lavoro, al bilancio”, si legge. Alla luce di ciò, il piano potrebbe avere bisogno di “una revisione della portata e/o di una rivalutazione della sua fattibilità generale”. La fase del progetto riguardante la tratta da Crewe a Manchester ha ricevuto una classificazione arancione, pertanto la realizzazione appare “fattibile” benché ci siano “problemi significativi”. Il collegamento tra Londra e Birmingham era atteso per il 2026 ma la previsione attuale è quella di una sua apertura tra il 2029 e il 2033. Anche la seconda fase è stata rinviata: dal 2032-33 al 2035-40. Il bilancio previsto per l’intero progetto era stato fissato a 55,7 miliardi di sterline (quasi 65 miliardi di euro) nel 2015 ma è lievitato a 72-98 miliardi nel 2019 (84-114 miliardi di euro). Nel 2021 il governo ha anche ridimensionato la sua portata, cancellando la costruzione di un collegamento con Leeds. (Rel)