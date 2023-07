Reddito cittadinanza: Di Cola (Cgil Roma), governo lascia sole famiglie e scarica su Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione del reddito di cittadinanza coinvolgerà nei prossimi mesi almeno 175 mila persone, lasciando senza una fonte di reddito stabile il 7 per cento dei romani. Lo scrive sui social network Natale Di Cola, segretario della Cgil di Roma e Lazio. "Con un sms - spiega Di Cola - il governo comunica l'interruzione del reddito di cittadinanza, lascia sole decine di migliaia di famiglie romane davanti la povertà e scarica le conseguenze sul personale dei servizi sociali. Un atto vergognoso. Ora è fondamentale che il Comune di Roma agisca nei confronti del governo per ottenere una proroga e aumenti le risorse in bilancio per contrastare la povertà. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che esploda una bomba sociale". (Rer)