Israele: 200 mila in piazza contro la riforma della giustizia di Netanyahu (2)

- Secondo “Channel 13”, che cita i dati dalla società israeliana Crowd Solutions, circa 174 mila persone si sono radunate per la manifestazione principale a Kaplan Street, a Tel Aviv. Decine di migliaia di altre persone hanno manifestato in altre 150 città, paesi e incroci in tutto il Paese, inclusi 25 mila dimostranti a Haifa, migliaia a Gerusalemme e, secondo gli organizzatori, circa 17 mila a Kfar Saba. A Tel Aviv, tre cortei separati hanno preso diverse direzioni partendo da Kaplan Street, dove si è tenuta la manifestazione principale. Alcuni hanno bloccato il traffico sulla principale autostrada Ayalon di Tel Aviv, spingendo la polizia a disperdere i manifestanti. Verso la fine della protesta, un veicolo è passato attraverso un gruppo di manifestanti nella parte meridionale di Tel Aviv, ferendo lievemente un a persone. Testimoni oculari hanno riferito che poco prima dell'incidente, filmato in un video postato in rete, il conducente aveva investito altri manifestanti ed era sceso dall'auto con in mano un coltello, minacciando chi cercava di fotografare la targa. La polizia ha dichiarato di aver arrestato il conducente, senza però classificare il caso come un attacco deliberato. (Res)