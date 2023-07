Reddito cittadinanza: Droghei (Pd), interrogazione a giunta Rocca su misure regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd alla Regione Lazio, Emanuela Droghei, presenterà una interrogazione alla giunta di Francesco Rocca per sapere "come intende integrare le risorse dei Comuni che dovranno rispondere alla famiglie rimaste senza Reddito di cittadinanza - scrive Droghei su Twitter - e avvisate tramite un misero sms e che per questo giustamente si rivolgeranno ai servizi sociali, che già faticano a dare risposte". (Rer)