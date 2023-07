India: si conclude oggi a Gandhinagar, la seconda conferenza Semicon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre giorni di lavori sono stati inaugurati dal primo ministro indiano, Narendra Modi, che ha avuto anche colloqui a margine col presidente e amministratore delegato Micron Technology, Sanjay Mehrotra, e col presidente di Foxconn, Young Liu. Nel suo intervento il premier ha osservato che la prima edizione è stata molto partecipata e che nell’arco di un anno “c’è stato un cambio di direzione dovuto agli sforzi dei leader del settore”. Più in generale ha rivendicato l’azione del suo governo, sottolineando che ora la produzione elettronica in India ha superato un valore di cento miliardi di dollari. “Che si tratti di salute, agricoltura o logistica, l’India sta lavorando a una visione di utilizzo intelligente della tecnologia”, ha affermato il leader sottolineando le ambiziose “aspirazioni indiane”. Per Modi l’industria dei chip è un mercato pieno di opportunità e l’India può svolgere un ruolo importante in un mondo che ha bisogno di una catena di approvvigionamento affidabile. (segue) (Inn)