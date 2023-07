India: si conclude oggi a Gandhinagar, la seconda conferenza Semicon (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi può essere un partner più fidato della più grande democrazia del mondo?”, ha domandato il primo ministro indiano. “Gli investitori si fidano dell'India perché ha un governo stabile, responsabile e orientato alle riforme. L’industria ha fiducia nell’India poiché le infrastrutture si stanno sviluppando in ogni settore. Il settore tecnologico crede nell'India poiché qui la tecnologia sta crescendo. L’industria dei semiconduttori si fida dell'India poiché disponiamo di un enorme bacino di talenti”, ha affermato il premier. “L’India sta diventando un eccellente conduttore per gli investimenti nei semiconduttori”, ha concluso Modi, ricordando che il programma di sviluppo dell’ecosistema dei semiconduttori lanciato dal suo governo prevede incentivi per ogni segmento della catena di approvvigionamento. (Inn)