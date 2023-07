Reddito cittadinanza: Castellone (M5s), maggioranza avvelena clima per coprire fallimento totale governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni "ha paura. Il Governo e la maggioranza hanno paura. Per questo motivo hanno varcato un limite pericolosissimo, evocando un uso intimidatorio delle istituzioni. Non giriamoci intorno: stanno avvelenando e destabilizzando il dibattito politico, anche contro i moniti del Presidente della Repubblica. E lo stanno facendo per provare disperatamente a nascondere il fallimento dell'azione di governo e il tradimento delle promesse elettorali sotto ogni punto di vista". Lo scrive su Facebook Mariolina Castellone (M5s), vicepresidente del Senato. "In questo quadro - prosegue - si inserisce la folle e inquietante richiesta, da parte di Fd'I, di una Commissione d'inchiesta sul Reddito di cittadinanza e sull'ex presidente dell'Inps. La strategia è chiara: inquinano il quadro con richieste intimidatorie per coprire il dramma di 169mila famiglie a cui è stato tolto l'aiuto, lasciate sull'orlo del baratro con un semplice sms. Lo fanno per coprire il crollo dell'economia italiana, il cui ritmo di crescita sta letteralmente precipitando; per coprire la più totale incapacità di gestire il Pnrr; per coprire una politica di austerità che ha già portato al taglio della spesa sanitaria in rapporto al Pil, al taglio della rivalutazione delle pensioni medie, del Reddito di cittadinanza, di Opzione donna, dei Fondi affitti e morosità incolpevole, del Superbonus, degli incentivi Transizione 4.0". (segue) (Rin)