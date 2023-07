Reddito cittadinanza: Castellone (M5s), maggioranza avvelena clima per coprire fallimento totale governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo fanno - continua Castellone - per coprire uno scandaloso immobilismo sul caro vita e sull'impennata delle rate dei mutui, mostrando una pavidità senza precedenti nell'introdurre un contributo sugli extraprofitti bancari; per coprire l'inconsistenza di una riforma fiscale che non abbasserà le tasse di un euro a famiglie, lavoratori e imprese; per coprire gli strappi sociali a cui si arriverà con la scellerata riforma leghista dell'autonomia differenziata; per provare a nascondere il tracollo delle promesse elettorali sull'immigrazione, con sbarchi enormemente aumentati, blocchi navali inesistenti, vuoti annunci di velleitari inseguimenti degli scafisti per 'tutto il globo terracqueo'. Diceva Abraham Lincoln: 'Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per sempre'. Il Governo - conclude - non ha nulla in mano, per questo restano solo le intimidazioni. Il M5S ha una chiara agenda sociale, ambientale, orientata allo sviluppo e agli investimenti. Questo fa enormemente paura a Giorgia Meloni e ai suoi corifei. Noi invece non abbiamo paura e reagiremo a ogni livello istituzionale alle intimidazioni di chi si accorge di non avere più nulla da dire al Paese". (Rin)