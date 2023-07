Yemen: rischio carestia imminente nel governatorato di Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Yemen ha lanciato l’allarme su una “carestia imminente” dovuta alla mancanza di aiuti nel governatorato di Marib, che ospita la maggiore concentrazione di sfollati dal Paese. Durante un incontro con il capo del Comitato misto delle agenzie dell'Onu, Louis Sida, il sottosegretario del governatorato di Marib, Abd Rabbo Moftah, ha fatto riferimento alle "sfide affrontate dalle autorità locali per fornire protezione e servizi a sfollati e migranti, nonostante la scarsità di capacità e risorse, alla luce del declino della livello degli interventi umanitari forniti dall'Onu e dalle organizzazioni internazionali". Moftah ha parlato in particolare del rischio di una “una catastrofe umanitaria”, avvertendo di una “una carestia imminente a Marib". Il funzionario yemenita, citato dall’agenzia di stampa algerina “Aps”, ha invitato le organizzazioni umanitarie a “svolgere i loro compiti umanitari e il loro dovere verso gli sfollati e i migranti, fornendo loro assistenza e base, cibo, acqua e riparo". Secondo i dati del governo, il governatorato di Marib ospita più di 2 milioni di sfollati, la maggior parte dei quali vive in condizioni di vita difficili. La guerra nello Yemen ha provocato più di 4,5 milioni di sfollati, secondo quanto riferiscono le Nazioni Unite. (Ala)