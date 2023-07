Russia: Medvedev, costretti a uso armi nucleari se Ucraina conquistasse parte nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’offensiva ucraina avesse successo e conquistasse parte del territorio russo, Mosca dovrebbe usare armi nucleari. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev. “Le nostre forze armate, respingendo la controffensiva del nemico collettivo, tutelano i cittadini e il territorio russi. Questo è evidente a tutte le persone decenti”, ha scritto Medvedev. “Tuttavia, oltre a ciò impediscono un conflitto mondiale”, ha aggiunto. Questo perché “se immaginiamo che l’offensiva ucraina, con il sostegno della Nato, abbia successo e che loro conquistino parte della nostra terra, allora, in virtù del decreto presidenziale del 6 febbraio 2020, dovremmo usare le armi nucleari”, ha avvertito Medvedev. “Non c’è altra via di uscita. I nostri nemici devono pregare per i nostri combattenti. Essi impediscono che si accenda il fuoco nucleare globale. Buona giornata della marina russa”, ha affermato. (Rum)