- "Calenda, sostenendo Marco Cappato, fa una scelta coerente con lo spirito originario e liberale di Azione. Quello di credere in chi conduce battaglie coraggiose a viso aperto. Come cerco di fare anch’io sulla giustizia. Chi critica non ha mai fatto una battaglia in vita sua". Lo sottolinea su Twitter il vicesegretario di Azione, Enrico Costa.(Rin)