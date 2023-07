Repubblica Centrafricana: in corso referendum su estensione mandato presidenziale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum è stato annunciato da Touadara il 30 maggio con un discorso televisivo alla nazione. Il capo di Stato ha dichiarato di aver precedentemente consultato i presidenti dell’Assemblea nazionale e della Corte costituzionale e ha spiegato la sua decisione argomentando che l’attuale Costituzione “contiene disposizioni che potrebbero compromettere lo sviluppo” del Paese. Il leader ha assicurato che anche con una nuova Costituzione “l’alternanza sarà sempre organizzata attraverso elezioni libere, democratiche e trasparenti aperte a tutti i cittadini”. I piani per estendere i limiti del mandato presidenziale erano in corso dallo scorso anno, osteggiati dai partiti di opposizione. La vittoria del “sì”, infatti, consentirebbe a Touadera di candidarsi nel 2025 per un terzo mandato. Touadera è stato eletto per la prima volta nel 2016 ,mentre il Paese stava emergendo da una guerra civile seguita al rovesciamento dell’ex presidente Francois Bozize nel 2013, ed è stato rieletto nel 2020, un voto gravato da accuse di brogli elettorali. (segue) (Res)