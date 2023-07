Repubblica Centrafricana: in corso referendum su estensione mandato presidenziale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Touadera è uno stretto alleato della Russia, che dal 2017 ha inviato nella Repubblica Centrafricana più di 1.500 combattenti del gruppo Wagner impegnati a combattere i ribelli e a garantire la sicurezza dei siti minerari e quella personale del presidente. Solo pochi giorni prima del referendum Touadera ha rivelato di aver firmato con Mosca un accordo di cooperazione nella difesa che consente alle truppe russe di stazionare nel Paese, con cui già collaborano dal ritiro dei militari francesi. “Il rifiuto della Francia di darci armi per combattere contro i terroristi ci ha spinto a cercarle in Russia”, ha dichiarato Touadera in un’intervista rilasciata ad “Al Arabiya”, lamentando che Parigi abbia ritirato “unilateralmente” le sue forze dalla Repubblica Centrafricana e trattato il Paese “come una proprietà privata”. Ora, ha aggiunto, a Bangui “non temiamo più colpi di Stato perché la Russia ci protegge dalle potenze occidentali (...) Wagner protegge la presidenza”. (Res)