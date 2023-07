Roma: verifiche nelle zone della movida del litorale di Anzio e Nettuno, 3 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha svolto verifiche nelle zone dalla movida sul litorale di Anzio e Nettuno, in provincia di Roma. Sono state controllate diverse attività commerciali, curando in particolar modo il contrasto della vendita di alcolici ai minorenni. Durante un posto di controllo sono stati arrestati 2 italiani di 22 e 17 anni, poiché, alla vista delle pattuglie, si davano alla fuga. A seguito di un breve inseguimento i due sono stati bloccati e trovati in possesso di sostanza stupefacente: 480 grammi di marijuana e 10 grammi di hashish mentre lo scooter sul quale viaggiavano è risultato essere rubato. Infine, è stata data esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dalla procura di Velletri e dall'ufficio di sorveglianza di Roma, nei confronti di un 29enne italiano che deve scontare la pena di 3 anni 3 mesi e 28 giorni di reclusione ed era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L'uomo è stato accompagnato al carcere di Velletri. (Rer)